États-Unis : Surpris en plein excès de vitesse, il met la faute sur Poutine

À court d’excuses face à un policier, un automobiliste de Floride a tenté l’argument de la guerre pour échapper à une amende. Peine perdue.

C’était pourtant bien essayé. Arrêté par un policier après avoir commis plusieurs infractions au code de la route, un automobiliste a enchaîné les excuses boiteuses, jeudi dernier à Palm Coast (Floride). Après avoir grillé un stop et roulé à 80 km/h au lieu 50 km/h, l’homme a répété à maintes reprises qu’il était «désolé», comme le montre une vidéo tirée de la caméra corporelle du policier, diffusée mercredi sur Facebook.

L’Américain a commencé par expliquer qu’il venait d’acheter cette voiture et qu’il était en train d’essayer de «désactiver le mode sport», mais cet argument a laissé l’agent de marbre. «Vous avez aussi grillé un stop et vous ne m’avez pas vu, alors que j’étais juste à l’intersection, alors vos excuses…», lui a-t-il répondu. Deuxième tentative de l’automobiliste: «J’ai vu un autre véhicule arriver, et j’ai voulu passer avant lui.»