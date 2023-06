Carnet rose: Surprise! A 53 ans, Naomi Campbell est maman pour la deuxième fois

«Mon petit chéri, sache que tu es choyé au-delà de toute mesure et entouré d'amour depuis le moment où tu nous as honoré de ta présence», a écrit jeudi soir Naomi Campbell, sur Instagram, en légende d'une photo la montrant un nourrisson dans les bras. «Un vrai don de Dieu», poursuit-elle avant de préciser qu'il s'agit d'un petit garçon et d'ajouter: «Il n'est jamais trop tard pour devenir maman».