Cyclisme: Surprise, Colin Heiderscheid est champion du Luxembourg

Grosse surprise sur les championnats du Luxembourg : Colin Heiderscheid a surpris les favoris pour s'imposer à Nospelt. À 24 ans, le coureur de l'équipe Leopard a été le plus fort d'une échappée à six qui a compté jusqu'à plus de 5 minutes d'avance avant de triompher avec une grosse minute sur la ligne. Noé Ury, battu au sprint, se classe 2e et Alexandre Kess, arrivé quelques secondes plus tard, 3e.