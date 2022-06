Musique: Surprise, Drake remet une couche de «lover boy»

Appelez ça le luxe des superstars. Drake a dévoilé la sortie de son nouvel album «Honestley, Nevermind» littéralement six heures avant son arrivée sur les plateformes de streaming. Même pour un album surprise, le timing était serré. Mais le rappeur de Toronto n'en à que faire. À l'image du titre de ce nouveau projet, la star de 35 ans fait ce qui lui plaît.

Un nouvel album neuf mois après le blockbuster «Certified Lover Boy» et sa cover remplie d'emojis de femmes enceintes? Aubrey Graham ose tout. Et tant pis s'il suscite l'ironie des observateurs au point de se muer encore une fois en sujet à mèmes sur Internet. Le charisme de Drake repose en grande partie sur cette capacité à jouer de son statut d'icône de la «pop culture». Quitte à justifier les clichés.

Sa dernière réalisation empreinte de «drakeisme» n'échappe pas à la règle. 52 minutes durant, «champagnepapi» étale son spleen de superstar, romantisme de pacotille pour certains, marque de fabrique d'un genre qu'il a contribué à populariser au coeur des années 2010 pour les autres. Tout y passe: relations toxiques («Text Go Green»), amour à distance («Flight's Booked») et mariage avec 23 femmes différentes («Falling Back») sur des beats aux saveurs deep house et dancehall.