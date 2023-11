Incroyable, Snoop Dogg a arrêté de fumer

Snoop Dogg a déclaré à ses 82 millions d’abonnés sur Instagram: «Après mûre réflexion et des discussions avec ma famille, j’ai décidé d’arrêter de fumer. Veuillez respecter ma vie privée en ce moment». L’artiste de 52 ans n’a pas expliqué les raisons ni les motivations qui l’ont poussé à prendre cette décision vis-à-vis du tabac et de l’herbe récréative, dont il était un grand défenseur. Pas plus tard qu’en mars 2023, Ed Sheeran avait d’ailleurs été aveuglé par un pétard partagé avec le rappeur.