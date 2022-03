Contraventions dans l'UE : Sursis en vue pour les résidents luxembourgeois

LUXEMBOURG - Bien qu'à compter du 7 novembre tout conducteur ayant commis une infraction routière au-delà de ses frontières puisse être sanctionné, la mise en application se révèle compliquée…

Sur le papier, mettre fin à l'impunité des automobilistes peu respectueux du code de la route est une bonne chose. Dans la pratique, la directive européenne qui promeut cette idée complique légèrement les choses. En théorie, à compter du 7 novembre prochain, tout conducteur surpris en infraction dans un pays européen ne pourra se soustraire à la sanction . À cette date, les autorités du pays où s'est déroulée l'infraction pourront retrouver la trace du propriétaire du véhicule en accédant directement à la base de données des 25 pays signataires de cette directive. Et donc, au final, envoyer la contravention directement dans la boîte aux lettres du contrevenant.

Problème: même si cette directive a été validée en mars dernier au Luxembourg par le Conseil de gouvernement, le projet de loi se retrouve actuellement bloqué par la situation politique du Grand-Duché. Même si ce projet, selon le ministère des Infrastructures, «doit être l'un des premiers projets qui sera examiné par la nouvelle Chambre des députés», son entrée en vigueur en tant que loi luxembourgeoise ne se fera pas avant plusieurs mois. La Chambre devant se réunir de nouveau à compter du 13 novembre prochain, la loi ne devrait donc pas être effective «avant mars 2014», selon les prévisions les plus optimistes.

Formulaire individuel de huit pages

Autres problématiques soulevées par ce texte européen, le temps nécessaire à chaque État pour demander le versement des contraventions et surtout la répartition des fonds obtenus par les États. La directive prévoit en effet que pour chaque contravention, l'État où s'est déroulée l'infraction devra non seulement remplir un formulaire adressé à l'État de résidence du fautif, mais en plus, cet État ne sera pas le bénéficiaire du montant de l'avertissement taxé. Autrement dit, pour un excès de vitesse effectué par un résident luxembourgeois au Portugal, la police portugaise pourra demander à son homologue grand-ducale d'intervenir en cas de non-paiement.