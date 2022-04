États-Unis : Sursis pour Melissa Lucio, qui devait être exécutée mercredi

Melissa Lucio, condamnée à mort après un procès controversé pour le meurtre de sa fille de deux ans, devait être exécutée ce mercredi au Texas.

«Profonds regrets»

Sa défense affirme notamment que de nouvelles preuves scientifiques l’innocentent, et qu’un faux témoignage a conduit à sa condamnation. Selon ses soutiens, la mort de la fille de Melissa Lucio, Mariah, était un accident, et non un meurtre. «Je remercie Dieu pour ma vie», a déclaré Melissa Lucio, qui clame son innocence depuis 15 ans, se disant «reconnaissante à la cour de m’avoir donné la chance de vivre et de prouver mon innocence» et «d’avoir plus de jours pour être une mère pour mes enfants et une grand-mère pour mes petits-enfants».