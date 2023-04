Andy Bausch: «Survivre dans un pays riche comme le Luxembourg»

«L’essentiel»: Vous êtes de retour avec votre premier long-métrage de fiction depuis «Rusty Boys» en 2017. Comment est-il né?

Andy Bausch: Après la sortie de «Rusty Boys», nous avons lancé l’écriture d’un film qui n’a pas pu se faire. Après le processus d’écriture est assez rapide chez moi, je plante les ambiances et les personnages, j’en parle à mon producteur Paul Thiltges et s’ensuit un ping-pong avec mon coscénariste Franck Feitler.

Quand avez-vous tourné «Little Duke»?

Le tournage a eu lieu en avril et mai 2022, avec 27 jours sur 8 semaines. Je suis content de ne pas avoir tourné pendant la période du Covid. Je n’avais pas envie de travailler avec des masques, j’ai besoin de voir les expressions sur les visages. Et quand un film est prêt dans ma tête, ne pas pouvoir le faire est une souffrance. J’adore travailler avec des gens que j’aime, une famille sur laquelle je peux compter et qui me permet de me concentrer sur la direction d’acteurs.