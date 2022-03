Sus aux déchets !

«WALL-E». Dans un avenir proche, la Terre ressemble à une gigantesque déchetterie que des machines sont chargées de nettoyer. Le joueur commande deux personnages tout droit venus du film des studios Pixar.

Le petit robot doit collecter les déchets, les compacter et les jeter dans des conteneurs spécifiques pour pouvoir ouvrir les portes permettant d’accéder à de nouvelles zones. On peut également activer des pupitres de commande mettant en marche diverses machines. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour transformer Wall-E en un cube compact, le faire glisser sur des bandes transporteuses magnétiques ou se battre contre des distributeurs de boissons peu amènes.

Au passage, le joueur s'occupe également de Eve, robot féminin capable de voler et équipée d'un laser. Si les diverses tâches sont menées à bien, on accède au mode party: avec au plus quatre autres joueurs, on peut alors démolir des satellites mis hors service et organiser des courses.