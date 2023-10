Attaque en Belgique: Interpellé par la police, le tireur présumé est décédé

Beaucoup plus tôt ce mardi matin, vers 5h, le Premier ministre belge, Alexander De Croo, prenait la parole devant la presse pour revenir sur l'attaque sanglante de lundi soir, qui a coûté la vie à deux personnes et en a blessé une autre.

«Pas de menace terroriste imminente détectée»

En 2016, après la double attaque de l'aéroport de Zaventem, et dans le métro Maelbeek, qui a eu lieu le 22 mars de la même année, «des informations non confirmées ont été transmises par un service de police étranger», selon lesquelles l'homme serait radicalisé et voudrait partir faire le jihad, a reconnu le ministre de la Justice belge, Vincent Van Quickenborne. Mais «ce type d’information et de notification étaient légion» à l’époque, a assuré le ministre, «l’information a été vérifiée et rien d’autre n’a pu être fait avec cette information».