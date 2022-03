Drame familial : Suspecté d'avoir égorgé sa famille, il se rend

MOSELLE - L'homme soupçonné d'avoir tué, vendredi soir, sa femme enceinte avec ses deux enfants près de Paris s'est constitué prisonnier, lundi soir, au commissariat de Forbach.

Une femme enceinte et ses deux petits garçons, âgés de 18 mois et 5 ans, sont morts poignardés, vendredi soir, à leur domicile en région parisienne. Les enquêteurs recherchaient depuis activement son mari, un Moldave de 37 ans, suspectant un drame familial. C'est lundi soir que le principal suspect dans cette affaire, s'est rendu au commissariat de Forbach en Moselle, a-t-on appris mardi de source proche de l'enquête.

L'autopsie des corps, pratiquée samedi à l'institut médicolégal de Paris, a permis de déterminer que «la mort des trois victimes est due à des plaies par arme blanche», a indiqué dans la soirée le parquet de Créteil. Selon des sources policières, les enfants et leur mère, qui gisaient dans une mare de sang, portaient des traces de coups de couteau à la gorge. La carotide des enfants a été tranchée et la mère portait également deux coups à la poitrine. «Un couteau a été mis sous scellés, qui pourrait être l'arme du crime», a indiqué à l'AFP l'une de ces sources.

«Beaucoup de sang tout autour»

La victime, une femme de 36 ans enceinte de sept mois, est née en Roumanie, a précisé le parquet. Son beau-frère et une voisine la présentent comme une Hongroise prénommée Tina. Elle partageait dans ce quartier résidentiel du Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, un deux pièces avec ses enfants et son mari, mais aussi sa sœur et le compagnon de celle-ci. «Beaucoup de sang tout autour. Les deux petits enfants sur le lit et la femme par terre», précisait samedi matin, sur place, le beau-frère de la victime, prénommé Laszlo, qui a découvert les corps.