Arrêté aux Etats-Unis: Suspecté d’avoir tué deux ados, il buvait au bar devant son propre portrait-robot

Arrêté aux États-Unis : Suspecté d’avoir tué deux ados, il buvait au bar devant son propre portrait-robot

Gérant d’un bar des environs, Bob Matlock a cru défaillir en apprenant l’arrestation du quinquagénaire. Il raconte au Daily Beast que l’homme et son épouse se rendaient régulièrement dans son établissement. Comble de l’ironie, Bob a retrouvé une photo montrant Allen prendre la pose devant un mur où figurait son propre portrait-robot. Bob Matlock estime d’ailleurs que ce croquis ne ressemblait pas vraiment à celui qu’il considérait comme un ami. «Il venait et nous parlions tout le temps des filles et de tout ça. On se disait qu’on était désolés pour les familles», raconte le gérant, sous le choc.