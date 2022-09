Football : Suspendre la Premier League après le décès de la reine, fausse bonne idée?

West Ham et ses supporters ont rendu un vibrant hommage à la souveraine, jeudi soir, quelques instants après l'annonce de son décès.

La décision des autorités du football professionnel anglais d'ajourner tous les matches du week-end à la suite du décès de la reine Elizabeth II a fait l'objet de critiques, notamment d'anciens joueurs qui y voient une «opportunité manquée» de lui rendre un dernier hommage. Dans la foulée de l'annonce du décès de la reine jeudi, la Premier league a décidé de reporter toutes les rencontres du week-end en signe de respect à Elizabeth II, soulignant «sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation».

La Premier League a pris cette décision alors même que le gouvernement britannique estimait que le report des compétitions sportives n'était pas obligatoire en cette période de deuil national. D'autres disciplines ont ainsi décidé de reprendre la compétition samedi après avoir mis entre parenthèses leurs épreuves vendredi, pour rendre hommage à la reine: c'est le cas du cricket, avec une rencontre entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, du championnat de rugby ou encore d'une épreuve du PGA Tour.

«Ridicule»

L'ancien attaquant de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre Peter Crouch s'est interrogé sur la pertinence d'ajourner les matches de Premier League: «Je sais que ce n'est qu'un jeu et que certains événements sont bien plus importants mais imaginez si les matches avaient eu lieu ce week-end. Les brassards noirs, les minutes de silence, l'hymne national devant des millions de téléspectateurs regardant dans le monde entier. Est-ce que ça n'aurait pas été une meilleure façon de lui dire adieu?»