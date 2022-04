Tennis : Suspendue 16 ans pour avoir truqué ses matches

Une joueuse de tennis kirghize a été très lourdement sanctionnée pour avoir truqué des parties. Ksenia Palkina a reconnu les faits.

Ksenia Palkina pourra faire son retour sur le circuit au plus tôt en novembre 2029.

L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a infligé vendredi une suspension de seize années, dont six avec sursis, et une amende de 100’000 dollars à la Kirghyze Ksenia Palkina pour avoir truqué des matches. Palkina qui a culminé au 164e rang mondial en avril 2010, était suspendue à titre provisoire depuis novembre 2019. Elle pourra faire son retour sur le circuit au plus tôt en novembre 2029.