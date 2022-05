Handball: Suspense total avant une vraie finale en AXA League

«On sait qu'on peut gagner»

Differdange pourra compter sur un effectif au complet, mais part avec un désavantage psychologique: en trois matches cette saison, les Red Boys n'ont jamais réussi à battre leurs rivaux (deux défaites, un nul). «Mais on sait qu'on peut gagner, assure l'entraîneur Sandor Rac. L'équipe est préparée, on travaille depuis septembre pour ça. Le plus important est que les joueurs aient confiance en eux. Si on y croit, c'est possible, mais si on doute, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas».