États-Unis: Suspicieux, il installe une caméra et prend sa femme en flagrant délit

Avant de commencer sa journée dans son cabinet de radiologie, le Dr Jack Chen avait l’habitude d’accompagner son petit-déjeuner d’un thé. Mais à trois reprises, l’homme domicilié à Irvine (Californie) a trouvé que sa boisson avait un goût étrange. De plus, le père de famille a commencé à souffrir de terribles maux de ventre, ce qui lui a mis la puce à l’oreille. Se doutant que sa femme était en train de lui jouer un mauvais tour, le radiologue a discrètement installé une caméra dans sa cuisine, en juillet 2022.

Mercredi, la dermatologue a été mise en examen pour violences conjugales avec blessures corporelles et empoisonnement. La Californienne de 45 ans risque huit ans de prison. Son mari, lui, a demandé le divorce après 10 ans de mariage et obtenu la garde de leurs deux enfants âgés de 9 et 10 ans.