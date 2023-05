Exposition en Moselle : Suzanne Valadon, modèle devenue peintre, prend sa revanche à Metz

Elle a posé pour les plus grands avant de prendre le pinceau et de provoquer son époque avec ses toiles de femmes et même d'hommes nus. Suzanne Valadon fait l'objet d'une rétrospective au Centre Pompidou Metz.