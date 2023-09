Sven Clement: «Des mesures fiscales pour 90% des ménages»

Sven Clement estime que les Pirates sont prêts à entrer au gouvernement. Sara Lima

Que répondez-vous à ceux qui disent que les Pirates n’ont pas de projet clair?

Qu’ils apprennent à lire! Nous avons publié notre programme de 290 pages. C’est un argument que l’on entend depuis 14 ans, mais nous avons toujours eu un programme et des valeurs, que l’on a défendus à la Chambre.

Vous êtes un parti d’opposition. Voulez-vous devenir un parti de gouvernement?

Si l’on entre en politique, c’est pour changer les choses! C’est beaucoup plus facile en responsabilité. Mais l’idée n’est pas d’entrer dans un gouvernement à tout prix. Nous ne pouvons pas nous coaliser avec les partis extrêmes, mais nous voyons des positions communes avec les quatre plus grands partis à la Chambre.

Quelles sont les mesures qui vous tiennent le plus à cœur?

Je cite le logement abordable à 10 euros le mètre carré, en ayant une vraie offensive pour le logement. Et nous prônons une réforme équitable pour le système d’imposition physique.

Faut-il une croissance moindre mais plus qualitative?

Il n’y a pas de réponse nette. Nous sommes pour une certaine croissance, afin de ne pas détruire notre système économique et social. Mais ensuite, il faut gérer les externalités: logement, trafic, afflux de personnes, etc. Il faut augmenter le télétravail, etc.

Quelle est la plus grande injustice en 2023?

Il y en a deux: l’injustice fiscale, toujours liée à l’état civil, et l’injustice sur l’accès à une éducation de qualité. Si l’on ne vient pas d’un ménage trilingue, on perd rapidement pied dans le système scolaire.

Faut-il réduire le temps de travail?

C’est difficile de le réduire pour tout le monde. Un chauffeur de bus ne peut pas devenir plus productif. C’est une mesure qui bénéficierait surtout à ceux qui travaillent dans un bureau. Nous préférons des solutions qui bénéficient à tous, par exemple en décentralisant les administrations.

Comment financer la détaxation des bonus des salariés et l’adaptation des barèmes?

Nos propositions touchent positivement 90% des ménages et négativement les 10% restants, qui gagnent plus de 16 000 euros par mois. Il existe des simulations de l’Administration des contributions directes montrant que c’est possible. Il faut aller chercher l’argent là où il est.

Pourquoi vouloir développer l’actionnariat salarié?

C’est une possibilité de détenir une partie du succès d’une entreprise. Cela augmente les liens entre salariés et entreprises. Cela protège les plus faibles, qui sont souvent les salariés.

La fraction Pirate compte actuellement deux députés: Marc Goergen (Sud) et Sven Clement (Centre). Editpress/Julien Garroy

Limiter l’index ne favorise-t-il pas les grosses entreprises et l’État?

On veut plafonner à 3,5 fois le salaire minimum qualifié, donc presque aucun employé d’État ne sera touché. On ne peut pas donner une augmentation automatique à quelqu’un qui gagne 30 ou 50 000 euros par mois, car cela nuit à notre attractivité. La mesure permettra de financer des mesures fiscales pour 90% des ménages.

Vous proposez une forme de vignette pour autoroute…

On part du principe «pollueur payeur», plutôt que taxer la détention de voitures. C’est important que chaque usager paie sa part équitable. On supprime la taxe par ailleurs sur les véhicules, donc cela n’a pas d’impact pour ceux qui roulent peu, sachant que nous augmentons l’indemnité kilométrique.

Pourquoi voulez-vous revoir les rythmes scolaires?

Cela commence par des questions physiologiques, les rythmes ne correspondent pas aux besoins des élèves, mais à ceux des parents qui travaillent. Il faudra donc une certaine flexibilité au travail. Les enfants ne sont pas prêts à apprendre à 8h du matin, ce n’est pas naturel. Il faut en plus soulager le trafic, en évitant les bus aux heures de pointe.

La digitalisation à l’école risque-t-elle de faire disparaître l’écriture classique?

C’était une peur déjà formulée il y a 20 ans, avec les enregistreurs, la télévision. On écrit de manière moins jolie, mais est-ce nécessaire? Je ne pense pas. Avoir une belle écriture sans faute, est-ce une compétence qui m’aide tous les jours? Non, car nous avons des outils. Autant leur apprendre à utiliser l’outil.

Comment lutter contre les fausses informations?

En augmentant la compétence médiatique de tout le monde. Faire passer le message qu’il faut réfléchir avant de publier sur les réseaux sociaux. Il y a 15 ans, les gens disaient aussi des âneries, mais dans un bistrot. Aujourd’hui, il y a un écho plus large. Il faut réapprendre à contextualiser.

Parmi les candidats investis aux législatives par les Pirates, Mandy Arendt, 27 ans, bourgmestre de Colmar-Berg. Editpress/Alain Rischard

Vous prônez la démocratie participative. Cela nuit-il à la démocratie représentative?

Une vraie démocratie passe par l’implication des citoyens. Ce qu’a fait le gouvernement est insuffisant dans la mise en œuvre des mesures du Biergerrot. Un vote tous les cinq ans n’est plus suffisant. Quelqu’un qui a voté en 2018 a-t-il toujours la même opinion après les crises? Il faut poser des questions plus souvent aux citoyens, pour réagir à des situations non planifiées.

Quels aspects positifs retenez-vous de l’action du gouvernement?

Il y en a quelques-uns, il nous a parfois écoutés, il a changé des lois sur base de nos critiques. Beaucoup de projets ne se sont pas concrétisés, toujours avec la même excuse (le Covid). Certains ministres n’étaient pas concernés par la gestion du Covid, leurs réformes auraient dû aboutir. Mais le gouvernement et la Chambre ont su réagir aux crises et maintenir un dialogue entre partis et institutions.