Tennis: Svitolina bat la N.1 mondiale Swiatek et retrouve les demi-finales

L’Ukrainienne Elina Svitolina, 76e mondiale, a battu mardi la N.1 mondiale Iga Swiatek 7-5, 6-7 (5/7), 6-2 et retrouvera les demi-finales de Wimbledon quatre ans après y être parvenue et neuf mois après avoir accouché. «Je ne sais pas ce qu’il se passe... c’est incroyable. Je suis heureuse d’avoir eu la chance de revenir et de jouer un tel match avec un tel soutien», a déclaré l’Ukrainienne de 28 ans.