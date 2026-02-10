Il a une façon bien à lui de faire tourner son resto à Vienne

Casquettes, sweats à capuche et pantalons de training sont interdits: un restaurateur autrichien mise sur des règles strictes en matière de code vestimentaire.

Pas de casquettes, pas de lunettes de soleil, pas de sweats à capuche et surtout, pas de pantalons de jogging: un restaurateur viennois suscite la controverse avec un code vestimentaire strict. Dans son établissement, le Hit & Hope, où l'on peut jouer au billard et aux fléchettes, ces vêtements et accessoires ne sont pas autorisés.

Auprès du journal Heute.at, le patron en a expliqué les raisons en se référant à une célèbre citation du créateur de mode Karl Lagerfeld: «Celui qui porte un pantalon de jogging a perdu le contrôle de sa vie.»

Culottes de cuir autorisées

Il partage cette opinion, surtout en ce qui concerne les clients plus jeunes. Il estime qu'il faut réapprendre à s'habiller de manière appropriée pour sortir. Lui-même a été éduqué à porter une chemise et un pantalon propres. Les réactions de sa clientèle d'habitués, surtout des personnes plus âgées, ont jusqu'à présent été positives.

Les clients qui ne respectent pas les consignes peuvent être refoulés dès l'entrée de l'établissement. «Nous sommes assez draconiens sur ce point. Mais avec la plupart des clients, nous n'avons aucun problème», explique le patron à Heute.at. Le costume traditionnel est par contre le bienvenu: les femmes en dirndl (robes tyroliennes) et les hommes en culotte de cuir peuvent entrer.

Dans les avis en ligne, on discute moins du code vestimentaire que du ton du patron. Son manque d'amabilité est critiqué à plusieurs reprises, ce à quoi il réagit parfois vivement en répondant sèchement au client: «Oui, je suis désagréable! Surtout avec des clients comme vous.» Reste à savoir si ces règles strictes dissuadent ou attirent les clients.

