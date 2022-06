Roland-Garros: La N°1 mondiale Iga Swiatek en demi-finale

L’Américaine, plus jeune concurrente encore en lice dans le tournoi, a dominé sa compatriote Sloane Stephens, 7-5, 6-2. L’année dernière, Gauff, qui s’était révélée en 2019 en atteignant les 8es de finale à Wimbledon à seulement 15 ans en sortant des qualifications, avait déjà atteint les quarts à Paris.

Elle a cette année grimpé une marche supplémentaire. Bien que de 11 ans plus jeune que Stephens et que moins expérimentée en Grand Chelem, c’est bien Gauff qui s’est montrée la plus autoritaire face à la lauréate de l’US Open 2017, qui retrouvait les quarts d’un Majeur pour la première fois depuis trois ans. Malgré une certaine nervosité au moment de conclure, Gauff s’est imposée en 1h30.