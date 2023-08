Les membres d'équipage dansent sur l’aile d’un Boeing: malaise

Sur le compte Instagram de l’utilisateur «spottersbrasil», une vidéo a été brièvement publiée avant d’être supprimée. On y découvre trois membres d’équipage d’un vol Swiss danser sur l’aile d’un avion. «Ce qui semble rigolo sur la vidéo l’est moins au regard de la sécurité, commente Michael Pelzer, porte-parole de la compagnie. Et pour cause, les ailes du Boeing 777 sont à une hauteur d’environ cinq mètres du sol. «Une chute de cette hauteur sur le tarmac peut avoir des conséquences catastrophiques. Ce comportement est intolérable.»