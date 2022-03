Télévision : Sylvia Camarda vous fait danser depuis votre salon

LUXEMBOURG/ALLEMAGNE - Alors que les clubs sont encore fermés en Allemagne, la danseuse luxembourgeoise vous permet de danser depuis chez vous, sur Arte.

«Dance@Home»: le nom de l'émission de la danseuse et chorégraphe luxembourgeoise Sylvia Camarda est plus qu'équivoque. À travers neuf épisodes disponibles sur Arte Concert, elle invite «les gens qui sont chez eux et ne peuvent pas sortir, à se lever, à découvrir de nouvelles danses», explique-t-elle.