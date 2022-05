Comité de Miss France : Sylvie Tellier a été poussée vers la sortie

La directrice générale de la société Miss France aurait été contrainte de rendre son tablier.

Sylvie Tellier serait en train de négocier les modalités de son départ de Miss France, a affirmé il y a quelques jours Le Parisien qui annonce par ailleurs que Cindy Fabre, Miss France 2005, pourrait la remplacer à la tête du plus ancien concours de beauté du monde. La Française de 43 ans, qui a succédé au poste de directrice générale à Geneviève de Fontenay en 2007, n’a pas confirmé l’information du journal . Celle que Jean-Pascal Lacoste ne porte pas dans son coeur s’est contentée d’indiquer être «toujours chez Miss France.»

Sauf qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Le 13 mai 2022, Voici a d’ailleurs confirmé que Sylvie Tellier allait rendre son tablier. Le magazine assure que la plus belle femme de France en 2002 a été poussée vers la sortie par Alexia Laroche-Joubert, l’une des productrices françaises les plus renommées et nouvelle présidente du Comité Miss France.