Sécurité informatique : Symantec annonce la mort de l'antivirus

Le vice-président de la société de logiciels de sécurité a estimé que les systèmes de protection actuels n'étaient plus efficaces contre les attaques de pirates.

«L'antivirus est mort.» L'avis de Brian Dye, vice-président de Symantec pour la sécurité de l'information, sonne comme une sentence. «Nous ne pensons pas à l’antivirus comme une source de revenus de quelque façon que ce soit», a-t-il ajouté lors d'une interview au Wall Street Journal. Bien que les antivirus et les autres produits qui tournent sur des machines privées représentent encore 40% des revenus de Symantec, le cadre a expliqué que ce type de produit de sécurité traditionnel était voué à l'échec et n'était plus en mesure de protéger efficacement contre les cybermenaces actuelles. Les antivirus ne sont en mesure d'arrêter que le 45% des cyberattaques, à l'heure où les hackers utilisent de plus en plus les bugs des systèmes informatiques pour y pénétrer.