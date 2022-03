Echec des négociations – Syndicats et direction d'Elth dans l'impasse

Échec des négociations : Syndicats et direction d'Elth dans l'impasse

STEINSEL - La réunion entre les syndicats et la direction d'Elth, jeudi, n'a pas porté ses fruits. Le dossier a été envoyé devant l'office national de conciliation, vendredi.

Les syndicats OGBL et LCGB de l’usine de fabrication Elth, basée à Steinsel, ont décidé de saisir l’office national de conciliation et appellent à une mobilisation des quelque 600 salariés de l’entreprise luxembourgeoise.

En cause, «la dégradation, voire le démantèlement des acquis sociaux» par la direction qui «entend améliorer la compétitivité de l’entreprise» en proposant une nouvelle convention collective. Celle-ci retire le treizième mois, la prime de fin d’année et les jours de congés. Malgré une réunion, jeudi, entre les syndicats et la direction, l’entreprise n’a pas souhaité modifier ce renouvellement de convention, qui dure depuis mars 2013.