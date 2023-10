Élections législatives: Le formateur Frieden invite les syndicats à discuter

«Le Grand-Duc vient de m’informer qu’il me chargeait de la formation du nouveau gouvernement», a déclaré Luc Frieden, lundi en fin de journée, d’un ton grave et solennel, devant le Palais grand-ducal. «C’est évidemment un grand honneur et d’une grande responsabilité, car il s’agit de préparer l’avenir du pays. J’ai accepté cette mission», a simplement commenté, d’une voix limpide, celui qui venait d’être acclamé par quelques badauds présents.

Le DP et le LSAP sont des partenaires possibles, mais le premier tient la corde, selon les informations de L’essentiel. Plusieurs membres du CSV, sous couvert d’anonymat, insistent sur la nécessité de trouver un partenaire au programme le plus proche possible, et voient dans cette optique l’option DP d’un meilleur œil. «C’est à Luc Frieden que reviendra la décision, mais sur l’économie, nous avons plus d’affinités qu’avec le LSAP, c’est indéniable», dit l’un. Un autre «en veut toujours au LSAP pour avoir fait tomber Juncker» en 2013!