Négociations de gouvernement: Syndicats et patronat invités aux négociations

Le formateur et probable prochain Premier ministre Luc Frieden a fait le point, vendredi soir, sur les négociations de coalition entre le CSV et le DP. D'après Luc Frieden, la situation financière et économique du pays s'annonce difficile, avec une stagnation économique, un déficit qui pourrait être plus important que prévu et des retraités dont le nombre augmente plus vite que celui des nouveaux travailleurs.