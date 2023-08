L’état de santé de Céline Dion s’est détérioré

Depuis octobre 2021, Céline Dion, atteinte du syndrome de la personne raide (SPR), une affection dont la cause exacte est inconnue, a déplacé puis annulé toutes ses dates de concerts. Et selon The National Enquirer, la chanteuse n’est pas près de remonter sur scène.

«Elle n’a pas été photographiée en public depuis près de 600 jours, et pour cause. Elle a du mal à marcher et est à la merci des bruits forts qui lui déclenchent des spasmes, ce qui la rend susceptible de chuter. Son dos est courbé et ses spasmes musculaires sont parfois insupportables», a déclaré une connaissance de la star de 55 ans au tabloïd américain.