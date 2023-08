L’aéroport d’Alep hors service après un raid israélien

Depuis le début de la guerre en Syrie, Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien visant essentiellement les forces soutenues par l’Iran et le Hezbollah libanais, alliés de Damas et ennemis jurés d’Israël, ainsi que l’armée syrienne. Israël, pays voisin de la Syrie, commente rarement les frappes au cas par cas, mais dit vouloir empêcher l’Iran de s’implanter à ses portes.

Plusieurs raids cette année

Un responsable du ministère des Transports syrien, Sleimane Khalil, a indiqué que «le seul tarmac opérationnel de l’aéroport a été endommagé». La région d’Alep, où les groupes relevant de l’Iran et de ses alliés sont très présents, et l’aéroport ont été visés à plusieurs reprises par des raids israéliens depuis le début de l’année.

Début mai, quatre soldats syriens et trois combattants étrangers de groupes pro iraniens, avaient été tués dans des frappes qui avaient alors ciblé l’aéroport et d’autres objectifs dont un dépôt d’armes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). En mars, des frappes israéliennes avaient mis à deux reprises l’aéroport d’Alep hors service. La guerre en Syrie, déclenchée en 2011 par la répression de manifestations pro démocratie, a fait plus d’un demi-million de morts et déplacé plusieurs millions de personnes.