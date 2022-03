Entreprise au Luxembourg : System Solutions veut grandir à son rythme

CAPELLEN - L’entreprise du secteur de l’informatique a annoncé de bons résultats et veut poursuivre son développement à sa manière.

Les affaires semblent bien tourner pour System Solutions. Le discret gestionnaire d’infrastructures informatiques vient d’annoncer un chiffre d’affaires record de 26,1 millions d’euros, pour la période 2018/2019, et procède actuellement à des recrutements sur ses sites luxembourgeois et français. Mais pas question de s’emballer pour son fondateur et CEO Robert Roux. «On continue à croître mais nous contrôlons notre croissance, qui reste linéaire», affirme calmement le dirigeant, depuis les locaux modernes de Capellen.

Celui qui a fondé l’entreprise en 1996 au Grand-Duché entend pour l’instant rester fidèle à la croissance interne: «Ce n’est pas dans notre culture de racheter des entreprises, pour l’instant l’occasion ne s’est jamais présentée». Il se réjouit de la notoriété grandissante de System Solutions, même si le nom n’est pas encore familier du grand public. «Des grands groupes commencent à nous consulter au moment d’appel d’offres, ce qui n’était pas le cas il y a cinq ans!».

Protection de données

L’entreprise de 85 salariés (dont une soixantaine au Luxembourg) a vu ses activités Cloud et Managed Services progresser particulièrement l’an passé (+19 et 25%). Si le data center constitue aujourd’hui «le métier de base de l’entreprise», selon Robert Roux, la vente de produits physique perdure et représente actuellement un peu moins de la moitié du chiffre d’affaires. «Mais c’est certain que l’on vend moins de serveurs qu’il y a cinq ans et que l’on vend davantage que dans cinq ans!».

System Solutions dispose de trois datacenters au Luxembourg (Bissen, Bettembourg, Capellen) et assure n’avoir jamais rencontré de problème de sécurité des données. «Est-ce que des hackers s’intéressent à une entreprise comme la nôtre?», interroge Robert Roux, qui reconnaît toutefois être «bien obligé de tout bien protéger». Le spécialiste de l’informatique a vu son métier profondément changer. «Le monde digital reste en perpétuelle évolution et devient de plus en plus compliqué, d’où la nécessité de recourir à des spécialistes».