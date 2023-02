Juliette Binoche à Jamel: «T'as de la chance que je ne sois pas la soeur de Will Smith»

Juliette Binoche à Jamel : «T'as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith»

L'actrice française Juliette Binoche a très peu goûté l'humour de Jamel Debbouze sur le cinéma d'auteur. Et elle l'a fait savoir, en direct et le lendemain.

Une ambiance bon enfant qui masquait en réalité une véritable irritation de l'actrice de 58 ans. Le lendemain, elle est d'ailleurs revenue sur cette séquence, critiquant vivement la sortie de Jamel: «Même avec toutes les libertés que le stand up comics peut prendre (…) Non ! Désolé Jamel, avec tout le respect et l’amour que j’ai pour toi, et tu le sais, je ne suis pas d’accord pour te laisser dénigrer ce cinéma là», a-t-elle déclaré, plaidant pour la diversité des genres dans le cinéma français et rappelant les difficultés de financement pour les films d'auteur.