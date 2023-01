Rupture douloureuse : «T'as échangé une Ferrari contre une Twingo»: Shakira ne mâche pas ses mots

Dans son dernier titre, la chanteuse colombienne s'en prend violemment à son ex, Gerard Piqué et à sa nouvelle compagne.

La vidéo a été vue plus de 26 millions de fois en douze heures: nombreux sont ceux qui savent désormais que Shakira n'a toujours pas digéré les agissements du père de ses enfants. Dans «Music Session #53» en collaboration avec le DJ argentin Bizarrap, la chanteuse colombienne règle ses comptes de manière cash. Et sans doute après avoir pleuré des tonneaux de larmes, elle a décidé de reprendre le pouvoir, en taclant au passage la nouvelle compagne de son ex-mari, Clara Chia.

«Une louve comme moi n'est pas pour les gars comme toi. J'étais trop grande pour toi et c'est pourquoi maintenant tu es avec quelqu'un comme toi» chante-t-elle. «Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, tu as échangé une Rolex contre une Casio». Clara Chia appréciera...