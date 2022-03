Jugement : «T'as qu'à pas être bling-bling à Charleroi»

C’est en gros ce qu’a indiqué le tribunal belge dans un jugement. Il estime que les victimes de cambriolages ou d'agressions ont une responsabilité quand ils affichent leurs signes extérieurs de richesse.

Devant le tribunal, l’homme a invoqué un cas de force majeure. Non recevable pour la 4e chambre civile du tribunal de Charleroi. «Il n'est peut-être pas raisonnable d'attirer l'attention sur soi en circulant en Jaguar et en vivant dans une ‘belle maison’, en affichant ostensiblement sa prospérité ou une certaine prospérité dans une région économiquement pauvre et sinistrée comme l'est celle de Charleroi», a indiqué Geneviève Denisty dans un jugement.