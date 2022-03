Campagne en France : T'es sur Tinder? OK mais n'oublie pas d'aller voter

Une campagne est lancée ce mercredi en France, via l'appli de rencontres Tinder, pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales.

Le géant de la rencontre, Tinder, et l'ONG de défense des droits civiques «A Voté» ont annoncé mercredi, le lancement d'une campagne pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales et faire «matcher la GenZ avec le vote!». «Si tu dates en bas de chez toi... Alors vote en bas de chez toi!», met en avant la publicité de l'association apartisane, sous la forme de «Swipe Video Card», sorte de mini-vidéo en 4 volets. À partir de jeudi et jusqu'au 8 avril, l'ensemble des utilisateurs de l'application en France âgés de 18 à 25 ans verront apparaître l'annonce en faisant défiler («swipant») les profils.