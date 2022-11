«TPMP» : «T'es une merde»: violent clash entre Hanouna et un député

À l'origine de cette prise de bec, beaucoup plus politique qu'elle en a l'air, une charge du député Insoumis contre Vincent Bolloré, l'une des plus grosses fortunes de France, et accessoirement propriétaire du groupe Canal+ auquel appartient C8. L'élu a accusé le milliardaire «d'avoir déforesté le Cameroun» et «participé à l'appauvrissement de l'Afrique». «Excuse-moi mon chéri, tu sais que t'es dans le groupe Bolloré? Qu'est ce que tu viens foutre ici alors?», lui a immédiatement rétorqué Hanouna.