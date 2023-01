Homophobie sur les réseaux: «T'es une sous-femme, tu incarnes la décadence»: Hoshi craque

Elle vit avec depuis toujours: la chanteuse Hoshi, 26 ans, est régulièrement prise pour cible par les homophobes et a appris à vivre avec, sans pour autant encaisser en silence. Elle en a fait des chansons (comme dans «Amour censure») et crie aujourd'hui sa colère sur Instagram.

Elle a publié des messages qu'elle reçoit régulièrement. «Vous voyez ça? Ça vous choque? J’en ai reçu des milliers». On peut lire des insultes et des horreurs telles: «T'incarnes bien la dégénérescence, la décadence» ou encore «t'es une sous-femme, tu ne sais pas te défendre, tu devrais avoir honte, je vais arracher ton âme par téléportation»...

«J’ai vécu un enfer psychologique et physique»

Une vague de haine qui a grossi depuis qu'elle a embrassé sa compagne, Gia, lors des Victoires de la musique en 2020. «Ça m’a empêchée de vivre pleinement depuis trois ans», écrit la chanteuse. «J’ai vécu un enfer psychologique et physique: 28 jours d’ITT. J’ai eu peur à chaque fois que je suis montée sur scène, peur de me faire agresser, je ne suis jamais ressortie seule dans la rue depuis, j'ai perdu 10 kilos».

Et d'insister sur son calvaire: «J’ai stressé en permanence et ce stress m’a déclenché des dizaines de fois des crises de ménière (maladie chronique dont elle est atteinte, qui provoque des crises de vertige, accompagnées d'une perte progressive de l'audition). «D’ailleurs depuis ça, je n’ai jamais pu dormir paisiblement car j’ai toujours eu peur qu’ils trouvent mon adresse. J’ai même déménagé car je vivais dans un endroit où ils auraient pu entrer».

«La justice ne fait rien»

Et aujourd'hui, elle est en colère et dégoûtée parce qu'«en France, on peut menacer les gens, tenir des propos homophobes et sortir librement dans la rue parce que la justice ne fait rien». Elle raconte que son avocate l'a appelée et que sur les milliers de messages qu'elle a reçus, «une seule personne sera potentiellement convoquée à un ''procès'' au mois de juin. Une seule personne (...) Moi qui aime tant mon pays, je viens de perdre foi en sa justice».