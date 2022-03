T-Pain n'entend pas changer de formule

Il a le flair du hit quand il produit pour les autres. T-Pain peut-il encorebriller sur son propre album?

T-Pain s'est attiré les foudres de pas mal d'amateurs et d'acteurs de la scène R'nB. Une critique récurrente concernerait ses lacunes vocales masquées par l'usage abusif de l'autotune. Lui-même se défend en rétorquant que c'est là son image de marque.

C'est précisément à ce moment que les puristes grincent des dents: à l'heure actuelle, dans l'industrie du disque, mieux vaut privilégier l'image au talent. T-Pain rit de toutes ses dents en or, à elles seules, la preuve qu'il sait ce qui rapporte vraiment. L'extravagance, qui pratiquée de façon stratégique est un art pour soi peut s'avérer très rentable.

Aussi, ce que les détracteurs ne pourront pas nier, c'est que bon chanteur ou pas, T-Pain est un sacré bosseur. Trois albums en trois ans, des collaborations à foison avec le gratin du hip-hop et du R'nB. Tous se le sont arraché.

Quoi donc de plus réglo pour ces mêmes artistes (parmi lesquels on retrouve Kanye West et Lil Wayne) de rendre la monnaie, sous forme d'apparition sur «Thr33 Ringz»? Le résultat est à la hauteur des attentes, avec une série de morceaux aux paroles légères, si pas indigestes, surcalibrées pour les clubs. T-Pain ne ressent nullement le besoin de montrer qu'il est capable d'autre chose que de nous remuer le derrière.