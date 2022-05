France : «Ta gueule», «crétin»: la politique tourne au pugilat à la télé française

Deux figures de la politique Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry qui se sont envoyés des noms d'oiseaux lors d'un débat sur LCI. Une scène qui a fait le tour des réseaux.

Un débat digne de la cour d'école ou un «cas d'école» à ne surtout pas montrer aux plus jeunes. Une prise de bec entre deux célèbre éditorialistes de la télévision française fait le buzz sur les réseaux sociaux. Daniel Cohn-Bendit, ex-député européen et leader de mai 68, et Luc Ferry, ministre sous Nicolas Sarkozy, se sont invectivés sur le plateau de LCI lors d'une discussion portant sur… le nouveau ministre de l'Éducation nationale Pap N'Diaye.