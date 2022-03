Changement de législation : Tabac à volonté pour les frontaliers?

LUXEMBOURG - Les Français pourraient bientôt avoir le droit de passer la frontière luxembourgeoise avec plus de cinq cartouches de cigarettes.

Les frontaliers français sont nombreux à venir acheter leur alcool, leur essence, mais aussi leurs cigarettes au Luxembourg. Le nombre de cartouches est limité à cinq par véhicule, avec des exceptions possibles, comme le précise le site de la douane française . Mais les choses pourraient changer, car la Cour de justice de l'UE à Luxembourg va formellement interdire à la France d'appliquer les articles 575 G et H du code général des impôts qui limitent les achats.

Le ministère du Budget va adresser dans les prochains jours une circulaire aux Douanes leur demandant d'appliquer des règles plus pragmatiques, a-t-on appris ce vendredi. Bruxelles avait indiqué dès 2009 à la France que ces articles sont contraires au principe de la libre circulation des marchandises en vigueur en Europe. Dès la décision de la Cour de justice, le ministère du Budget proposera de nouvelles règles tout aussi «dissuasives», selon une source proche du dossier.

2,6 milliards d'euros pour le Luxembourg

La circulaire indiquera la quantité de cigarettes à partir de laquelle le douanier pourra estimer qu'il ne s'agit plus de consommation personnelle mais destinée à la revente. Cette quantité n'a pas encore été arrêtée, précise-t-on de même source. Ce sera au détenteur des cigarettes de faire la preuve que son achat est destiné à sa propre consommation. Une bonne nouvelle pour le Grand-Duché où les droits d'accises, dont le tabac ou encore l'alcool, ont le plus de poids fiscal selon une étude récente du Statec .

En 2011, les taxes de type TVA représentaient en effet 2,643 milliards d'euros. La limitation des cartouches de tabac avait été adoptée en 2006, au moment où avaient explosé les achats des Français à l'étranger, notamment au Luxembourg, en Belgique ou en Espagne. Les achats légaux à l'étranger et les achats illégaux via Internet ou sous le manteau représentent 20% de la consommation de tabac en France, selon les Douanes. Soit un manque à gagner fiscal d'environ 2,5 milliards d'euros par an.