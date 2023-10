Tabac au Luxembourg: Pourra-t-on bientôt ramener 4 cartouches de cigarettes vers la France?

Le Conseil d’État français a demandé, ces derniers jours, à la Première ministre Elisabeth Borne de prendre «dans un délai de six mois» un décret qui pourrait relever les quantités de tabac qu'un particulier est autorisé à ramener en France d'un autre pays de l'Union européenne, et en l'occurrence du Luxembourg. Actuellement, et depuis 2020, les particuliers majeurs sont autorisés à ramener en France 200 cigarettes, soit l'équivalent d'une cartouche, mais aussi 50 cigares, 250 grammes de tabac à fumer et 100 cigarillos.