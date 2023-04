En France: Tabassé à mort pendant un faux rendez-vous galant

L'homme était décédé quelques jours plus tard. Les enquêteurs ont fait le rapprochement avec d'autres agressions très violentes survenues au même endroit, à l'aide de pistolets, tasers ou poings américains. Au total sept victimes ont été identifiées, selon le communiqué du parquet de Grenoble.

Annonce sur un site de rencontres

L'enquête a ensuite établi que les victimes avaient répondu à une annonce sur le site de rencontres coco.fr et s'étaient rendues à un rendez-vous fixé. Quatre suspects de 17 à 21 ans ont alors été identifiés puis arrêtés et placés en garde à vue, le 3 avril. Au moment de leur mise en examen jeudi, ils ont affirmé que leur but était «de s'en prendre à des pédophiles qu'ils contactaient sur le site en se faisant passer pour des filles mineures», a encore rapporté le parquet.