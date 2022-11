Vol avec violence au Luxembourg : Tabassé à sa sortie de discothèque

La jeune victime ne se souvient vraisemblablement plus très bien: il était entre 3h et 4h du matin dimanche quand il a été violemment pris à partie et que son GSM, sa ceinture et ses lunettes lui ont été dérobés. Une agression qui a pu se passer dans la discothèque ou à sa sortie rue du Fort Neipperg ou sur le chemin vers la place de Paris.