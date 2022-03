En Allemagne : Tabassé par dix personnes pour son étoile de David

Dix personnes ont été interpellées en Allemagne, après une possible attaque antisémite contre un homme dans un parc de Berlin, a annoncé dimanche la police.

Celle-ci n'a donné aucune précision sur les noms et la nationalité de ces trois femmes de 15 à 21 ans et sept hommes de 17 à 25 ans, mais selon le quotidien Die Welt tous sont Syriens. Selon la police un homme âgé de 25 ans a demandé du feu, mais un homme de ce groupe lui a arraché sa cigarette, et une bagarre a éclaté lorsque ce dernier a vu que la victime portait une chaîne avec une étoile de David, qui lui a été arrachée avec des «insultes antisémites».