Jennifer Aniston: Taclée sur son visage «sans aucune expression»

Choqués par le visage de l’Américaine , ils ont été nombreux à la critiquer sur Twitter. «Cette obsession pour la chirurgie esthétique est une catastrophe», a balancé l’un d’eux. «Elle ne ressemble plus à rien», a déploré un autre. «Elle n’a plus aucune expression», pouvait-on aussi lire, ou encore «Botox, dommage».

«Arrêter le temps qui passe»

«Quand je les vois, j’ai mal au cœur. Je me dis: ''Mon Dieu, si seulement vous saviez à quel point vous paraissez plus vieilles''. Elles tentent d’arrêter le temps qui passe, et l’on sent à quel point elles n’ont pas confiance en elles, avait dit Jennifer. Je ne les juge pas, mais j’aimerais parfois supplier celles que je connais qui s’apprêtent à le faire de ne pas toucher à leur visage».