Rare: une équipe nord-coréenne à une compétition internationale

Le pays est encore soumis à de drastiques restrictions contre le coronavirus, mais les signes se multiplient en faveur d’une réouverture progressive des frontières, selon les experts. Au moins cinq athlètes nord-coréens, portant des uniformes blancs avec le drapeau étoilé rouge et bleu du pays sur le devant, étaient présents lors de la compétition de la Fédération internationale de taekwondo à Astana, selon une photo partagée sur la page Facebook officielle de l’événement.

Les agences de presse Yonhap et Kyodo avaient précédemment rapporté qu’un groupe de personnes supposées être des athlètes nord-coréens avait franchi mercredi la frontière terrestre entre le pays et la Chine, avant de se rendre à Pékin et de s’envoler pour le Kazakhstan. Un responsable du ministère de l’Unification de Séoul a déclaré vendredi à l’AFP que les informations sur la participation de la Corée du Nord à l’épreuve de taekwondo «sont généralement considérées comme vraies», ajoutant qu’il suivait la situation.