Face à la Chine : Taïwan passe son service militaire obligatoire de quatre mois à un an

Taïwan va rallonger le service militaire obligatoire de quatre mois à un an, a annoncé mardi la présidente Tsai Ing-wenen, soulignant que l'île devait se préparer aux menaces grandissantes de la Chine.

AFP

Taïwan va rallonger le service militaire obligatoire de quatre mois à un an, a annoncé mardi la présidente Tsai Ing-wenen, soulignant que l'île devait se préparer aux menaces grandissantes de la Chine. «Le service militaire actuel de quatre mois n'est pas suffisant pour répondre à la situation en constante et rapide évolution», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. «Nous avons décidé de rétablir le service militaire d'un an à partir de 2024», a-t-elle ajouté.

La réforme s'appliquera à tous les hommes nés après le 1er janvier 2005, a-t-elle précisé. L'île démocratique de Taïwan de 24 millions d'habitants vit sous la menace constante d'une invasion de la Chine qui la considère comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, et si nécessaire par la force.

«Personne ne veut la guerre... mais»

L'annonce intervient deux jours après des exercices militaires chinois près de Taïwan que Pékin dit avoir organisés en réponse aux «provocations» et à une «collusion» entre Washington et Taipei. «Personne ne veut la guerre... mais, mes compatriotes, la paix ne tombera pas du ciel», a encore déclaré la présidente. Sous la présidence de Xi Jinping, Pékin a intensifié la pression militaire, diplomatique et économique sur Taïwan à mesure que les relations se détérioraient.

La perspective d'une invasion chinoise inquiète de plus en plus les Occidentaux et de nombreux voisins de la Chine.