Six morts dans l’incendie d’une usine de balles de golf 

Un incendie dans une usine de balles de golf à Taïwan a provoqué la mort d’au moins six personnes, dont trois pompiers victimes d’une explosion, ont annoncé les autorités locales samedi. L’incendie, qui a débuté vendredi soir et a fait rage toute la nuit, a blessé plus de 100 personnes, pour la plupart des ouvriers, a indiqué le gouvernement du comté de Pingtung aux médias locaux. Un pompier et trois autres personnes sont en outre portés disparus.