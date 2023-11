Tallulah Willis: «Je vois l'amour quand je suis avec lui»

«Je vois l'amour quand je suis avec lui, et c'est mon père et il m'aime, ce qui est vraiment spécial», a confié Tallulah Willis dans le «Drew Barrymore Show» mercredi. «Il est le même, et je pense qu'à cet égard, j'ai appris que c'est la meilleure chose que vous puissiez demander», a-t-elle poursuivi.