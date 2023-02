Den Atelier : Tamino se produira à Luxembourg le 1er mars 2023!

Concert

Né de l'appartement anversois de Tamino et soutenu par des collaborateurs tels que le bassiste de Radiohead Colin Greenwood, le producteur/ingénieur PJ Maertens et le batteur Ruben Vanhoutte, Sahar est un deuxième effort puissant qui mélange le folk arabe et le rock indépendant expérimental avec des arrangements orchestraux de grande envergure. Sur Sahar, Tamino réarticule le oud arabe, l'instrument de son grand-père Muharram Fouad, l'un des chanteurs et acteurs égyptiens les plus célèbres, en une instrumentation rock indie plus typique.